محافظ تيماء يدشن عربة العيادات الصحية المتنقلة بالمحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - 08-18-1443 02:59

صدى تبوك – محمد بخيت – تصوير : مشعل الزوين

‏دشن محافظ تيماء ‏سعد بن نايف السديري صباح اليوم عربه العيادات الصحية المتنقلة بحضور مدير مستشفى تيماء العام عبدالعزيز بن سليمان الشولي ‏وعددًا من مديري القطاعات الحكومية والعسكرية بالمحافظة والتي تهدف لخدمة المراكز التابعة لمحافظة تيماء و الوصول للتجمعات السكانية الطرفية البعيدة عن المنشآت الصحية .

واطلع المحافظ على ما تحويه العربة من عيادات طبية وأجهزة ومستلزمات طبية، حيث تعد تلك العيادات أحد أنجح الوسائل المتبعة حديثاً لمواجهة تحديات الاحتياجات الصحية وتغيراتها المستمرة

مثمن جهود ‏الشؤون الصحية بمنطقة تبوك و إدارة مستشفى تيماء في المتابعة المستمرة لتطوير الخدمة الصحية بالمحافظة وتسهيل السبل الميسرة لذلك.

منوهاً في هذا الصدد بمسيرة التقدم والرقي في ظل ما توليه القيادة من اهتمام بالغ في صحة المجتمع ووضع جل اهتمامها لتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والتغلب على الصعوبات التي قد تحول دون وصول الخدمات إليهم.

من جانبه أوضح مدير مستشفى تيماء العام في تصريح خاص “لصدى تبوك” أن العيادات المتنقلة والتي تحظي بدعم ومتابعه من سمو أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان – حفظة الله – لتلمس احتياجات المواطن وإيصال الخدمة الطبية للمواطن في القرى والهجر البعيدة عن المنشآت الصحية

منوهاً بدعم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك د. غرم الله الغامدي على حرصه الدائم على تقديم الخدمات الطبية لكل مواطن ومقيم .

وأشار “الشولي” الى ان العيادة المتنقلة تتضمن الكشف على الأمراض، ومتابعة الأمراض المزمنة، ومتابعة صحة الطفل السليم والتطعيمات، ومحطة للتثقيف الصحي مع الخدمات المساندة مثل الأشعة التلفزيونية والمختبر ، مشيراً إلى أن العيادات المتنقلة توفر كذلك مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الخدمات التوعوية، والاستشارات الطبية و الخدمات العلاجية‏، و معرفة الاحتياجات الأولية الصحية لتلك القرى ‏.



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