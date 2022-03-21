أمير القصيم يكرّم الداعمين لمشروع الوحدات السكنية لجمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة اليوم ،المتبرعين والداعمين لإنشاء الوحدات السكنية للمستفيدين لجمعية الإسكان الأهلية بمنطقة القصيم ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان . وأشاد سمو أمير القصيم بالتفاعل الكبير من رجال الأعمال والداعمين لبرامج الإسكان لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 . وثمّن سمو أمير القصيم دور رجال الأعمال وسعيهم إلى احتساب الأجر من خلال حرصهم وعطائهم لتوفير السكن المناسب للأسر المحتاجة ، مؤكدا سموه بأن ذلك دليلاً على حرصهم على العمل الاجتماعي والخيري والوطني لتمكين كثير من الأسر المحتاجة للسكن ، مقدماً شكره لرجال الأعمال على بذلهم لتوفير السكن الملائم لمستفيدي جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة. أخبار قد تهمك

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