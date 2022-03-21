اخبار دوليه – رئيس البرلمان العربي يدعو إلى العدالة المناخية الدولية في توزيع الأعباء وتحمل الالتزامات

محمد بن مسعود - الدمام - دعا السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى ضرورة مراعاة مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة في وفاء جميع الدول بالتزاماتها في مواجهة أزمة تغير المناخ، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة الالتزام بمبدأ العدالة المناخية الدولية في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، وتحقيق التناسب بين المسؤوليات التي يجب أن تتحملها الدول مع حجم ما تتسبب فيه من أضرار للبيئة.

وأشار «العسومي» إلى أنه في الوقت الذي تتسبب فيه الدول الأكثر تقدماً في إنتاج النسبة الأكبر من الانبعاثات الضارة والمسئولة عن الارتفاع العالمي في درجات الحرارة، فإن الدول محدودة الموارد، هي الأكثر تأثراً بتغير المناخ والأكثر تحملاً لتبعاته، وهو ما يقتضي أن تكون هناك عدالة في توزيع الأعباء وتحمل الالتزامات ذات الصلة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها «العسومي» أمام الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها جمهورية إندونيسيا في مدينة بالي، والتي خصصت موضوع النقاش العام حول أزمة تغير المناخ.

وأكد رئيس البرلمان العربي في كلمته على ضرورة مساعدة الدول النامية على تنفيذ التزاماتها في مواجهة تغير المناخ، وفقاً لاتفاق باريس، الذي تعهدت الدول المتقدمة بموجبه بتقديم مائة مليار دولار سنوياً لصالح تمويل المناخ في الدول النامية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وأكد «العسومي» على ضرورة القضاء على الفجوة القائمة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، داعياً الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي إلى أن تصدر نداءً برلمانياً عالمياً، يطالب الدول المتقدمة بالعمل على تنفيذ تعهداتها بتوفير التمويل اللازم للدول النامية في هذا المجال.