‏SWCC تنظم مؤتمراً دولياً لتعدين البحار

برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، تستضيف المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بالشراكة مع الجمعية الدولية لتحلية المياه، المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة" في مدينة الخبر خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس الجاري، ويستهدف تبادل الخبرات المعرفية وأحدث التقنيات المبتكرة في استخلاص المعادن الثمينة من المحلول الملحي الناتج عن منظومات تحلية المياه، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمبتكرين، لخلق توجه صناعي جديد يسهم في خفض التكلفة الرأسمالية واستهلاك الطاقة وخفض تكلفة إنتاج المتر المكعب والحد من الانبعاثات الكربونية وتوطين التقنيات الحديثة بتوظيف الاستثمار في المعادن المستخدمة في الصناعات المتقدمة كالمغنسيوم، والسيزيوم، والروبيديوم، والباريوم ويحقق جدوى اقتصادية تتسق مع رؤية المملكة 2030 .

وسيكشف معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية خلال المؤتمر عن أبحاث متقدمة تسهم في تطوير صناعة التحلية وتعكس ريادة المملكة العالمية للقطاع وما تملكه من قيمة مضافة وهي رجيع ملح تحلية مياه البحر.

وفي سياق المؤتمر، شارك أكثر من 120 باحث وعالم وخبير من مختلف دول العالم، في الورشة العالمية التي نظمتها المؤسسة حول تقنيات الرجيع الملحي، ناقشوا خلالها أثر التقنيات المبتكرة التي طورتها المؤسسة وسبل الاستفادة من أبحاثها وخبراتها في تطوير صناعة التحلية والتي مكنتها من تحقيق ريادة عالمية في هذا المجال.

واستعرضوا آخر التطورات في تركيز المحلول الملحي الحراري، واستخلاص المعادن، قبل أن يختتموا زيارتهم بجولة في المعهد، والمحطات التجريبية (مشروع التعدين) وعدد من المرافق الأخرى والمختبرات.

يذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ستمنح جوائز قيّمة لأفضل ورقتي عمل مقدمه وسيحصل الباحثيْن على منحتين علميتين يقدمهما "معهد أبحاث التحلية" مع تمويل أبحاثهما وإجراء الاختبارات التجريبية، وتغطية جميع نفقات الباحثين.

ودعت الراغبين للمشاركة للتسجيل عبر الرابط