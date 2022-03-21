‏SWCC تنظم مؤتمراً دولياً لتعدين البحار

وسيكشف معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية خلال المؤتمر عن أبحاث متقدمة تسهم في تطوير صناعة التحلية وتعكس ريادة المملكة العالمية للقطاع وما تملكه من قيمة مضافة وهي رجيع ملح تحلية مياه البحر.
وفي سياق المؤتمر، شارك أكثر من 120 باحث وعالم وخبير من مختلف دول العالم، في الورشة العالمية التي نظمتها المؤسسة حول تقنيات الرجيع الملحي، ناقشوا خلالها أثر التقنيات المبتكرة التي طورتها المؤسسة وسبل الاستفادة من أبحاثها وخبراتها في تطوير صناعة التحلية والتي مكنتها من تحقيق ريادة عالمية في هذا المجال.
واستعرضوا آخر التطورات في تركيز المحلول الملحي الحراري، واستخلاص المعادن، قبل أن يختتموا زيارتهم بجولة في المعهد، والمحطات التجريبية (مشروع التعدين) وعدد من المرافق الأخرى والمختبرات.
يذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ستمنح جوائز قيّمة لأفضل ورقتي عمل مقدمه وسيحصل الباحثيْن على منحتين علميتين يقدمهما "معهد أبحاث التحلية" مع تمويل أبحاثهما وإجراء الاختبارات التجريبية، وتغطية جميع نفقات الباحثين.
ودعت الراغبين للمشاركة للتسجيل عبر الرابط
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