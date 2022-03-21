أمين عسير يتفقد أعمال معالجات التشوه البصري بالفرشة

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي, أعمال معالجة التشوهات البصريه التي تقوم بها بلدية الفرشة ، وتابع ميدانياً أعمال الحصر والمعالجة في مواقع متفرقة .

و اطلع خلال الزيارة على مشروع تطوير الشارع العام و أشاد الحميدي بالجهود التطويرية التي بذلتها البلدية بمركز الفرشة وفق معايير المشهد الحضري ، كما استعرض رئيس البلدية علي مرعي الشهراني مراحل عمل وإنجاز المشروع ، و التي حرصت البلدية على تنفيذه وفق معايير المشهد الحضري .

و أشاد الدكتور وليد الحميدي بجهود البلدية ، مؤكدا بأن أمانة المنطقة و بلدياتها مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز مساعي الأمانة في تحسين المشهد الحضري للمدن و محافظات المنطقة تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة و بلدياتها لتحقيق أهداف المبادرة وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في الإسهام برصد التشوهات البصرية من خلال تطبيق "صور وأرسل"، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر تطبيقات الأمانة أو من خلال الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940)