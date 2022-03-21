ضبط 80 مخالفا لنظام البيئة في أسبوع

كما ضبطت قوات الأمن البيئي مخالفا للنظام وذلك لنقله 25 مترا مكعبا من الحطب المحلي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، و31 مخالفا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة.
فيما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعروض للبيع في منطقتي الرياض وتبوك على متن 5 مركبات.
وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
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