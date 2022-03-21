شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع وزير خارجية قرغيزستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية قرغيزستان روسالان كازاكباييف، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية الأولى إلى العاصمة بشكيك.

واستعرض الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق في العديد من الملفات السياسية والأمنية المتعددة الأطراف على مختلف المستويات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.