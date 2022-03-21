شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان للمحاسبة يرأس الوفد المشارك في اجتماع «الأرابوساي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وفد الديوان المشارك في الاجتماع الـ 63 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الأرابوساي"، والذي اختتمت أعماله في دولة قطر اليوم 18 شعبان 1443هـ الموافق 21 مارس 2022م، بحضور رؤساء الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء في المجلس.

وجرى خلال الاجتماع الذي استمر على مدى يومين مناقشة تقارير عن أنشطة المجلس والأمانة العامة واللجان الفرعية التابعة للمنظمة، منها تقرير رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الأرابوساي"، وتقرير الأمين العام عن نشاط المجلس والأمانة العامة منذ الاجتماع الأخير، وتقارير الأجهزة عن مشاركاتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الأنتوساي"، وكذلك اعتماد الحساب الختامي للمنظمة لعام 2021م، والموازنة التقديرية للأمانة العامة للمنظمة لعام 2022م، والمصادقة على موعد الاجتماع القادم للمجلس التنفيذي والدورة الـ 14 للجمعية العامة المقرر عقدهما بالمملكة.