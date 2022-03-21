شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تطالب باصطفاف دولي واسع لمواجهة خطر الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت السودان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الجديدة التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية أمس، على منشآت مدنية ونفطية حيوية داخل المملكة.

وطالبت الخارجية السودانية في بيان صادر عنها اليوم، باصطفاف إقليمي دولي واسع النطاق لمواجهة خطر الحوثيين على المنطقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة في وجه ما تتعرض له من اعتداءات تخريبية من مليشيا الحوثي الإرهابية, مضيفة أن تكرار اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على أهداف مدنية داخل المملكة يمثل انتهاكاً لسيادة المملكة، وخرقاً للمواثيق الدولية التي تنص على حماية المدنيين وعدم الزج بهم في أي صراع.

وشددت السودان على أهمية رفض جميع أشكال الاعتداءات من قبل الحوثيين، والتنديد برفض مليشيا الحوثي الجنوح إلى السلم، واتخاذ تلك الاعتداءات المتكررة وسيلة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.