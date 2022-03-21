شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 80 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (80) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، حيث تم ضبط 38 مخالفا لرعيهم 996 متنا من الإبل و75 رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة، كذلك تم ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة، ودون اتخاذ الاحتياطات اللزمة في عدد من مناطق المملكة.

كما ضبطت قوات الأمن البيئي مخالفا للنظام وذلك لنقله 25 مترا مكعبا من الحطب المحلي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، و31 مخالفا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة.

فيما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعروض للبيع في منطقتي الرياض وتبوك على متن 5 مركبات.

وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.