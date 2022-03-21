اخبار الخليج – مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية يهنئ بمناسبة نجاح سباق الفورمولا 1

محمد بن مسعود - الدمام - رفع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة النجاح الكبير لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2022م.

واكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن هذا النجاح يعكس ما يوليه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من رعاية فائقة واهتمام دائم وجهود ومتابعة ، واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بكل ما يرسخ المكانة الحضارية لمملكة البحرين ويعزز منجزاتها ومكتسباتها في جميع المجالات.

وأضاف مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، أن احتضان مملكة البحرين لهذا الحدث الرياضي العالمي وقدرتها على تنظيم هذا السباق السنوي الذي يحظى باهتمام دولي واسع وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تواجه دول العالم، ليجسد ما تزخر به مملكة البحرين من إمكانيات وقدرات هائلة تمكنها من استضافة مختلف الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى بكل كفاءة واقتدار.