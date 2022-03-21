اخبار الخليج – معرض «إبداع بلا حدود» لطالبات مدرسة الشيخة حصّة للبنات يفتح أبوابه غداً الثلاثاء في مركز الفنون

محمد بن مسعود - الدمام - يشهد مركز الفنون يوم غد الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022م افتتاح معرض «إبداع بلا حدود» لطالبات مدرسة الشيخة حصّة للبنات ببرنامج دبلوما البكالوريا الدولية للفنون البصرية لعام 2022، وذلك في تمام الساعة 7:00 مساءً.

ويأتي هذا المعرض، الذي يستمر حتى 24 مارس ضمن ساعات العمل الرسمية للمركز، ليقدّم إبداعات طالبات برنامج دبلوما البكالوريا الدولية للفنون البصرية، حيث يعمل كمساحة للتعبير عن آمالهن ويطلق إبداعاتهن التي تتضمنها دفاترهن البحثية المليئة بالألوان. كما ويستعرض الحدث النظرة الثاقبة التي تتمتع بها الطالبات ويشرح المفاهيم الكامنة وراء الأعمال المعروضة.

وتشارك في المعرض الطالبتان لطيفة العامر ونور بوقمبر من دفعة عام 2022، إضافة إلى أعمال مختارة من طالبات برنامج البكالوريا الدولية في الفنون البصرية من عام 2021 و2020.

ويقام مهرجان ربيع الثقافة هذا العام بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار، مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث ومسرح الدانة، وبالتعاون مع مساحة الرواق للفنون والبارح للفنون التشكيلية وبدعم استراتيجي من مجلس التنمية الاقتصادية. حيث يقدّم للجمهور برنامجاً يتضمن طيفاً واسعاً من الأنشطة الفنية والموسيقية والمحاضرات والمعارض والعروض العالمية التي تلائم مختلف الأذواق والأعمار وتمد جسور التواصل الحضاري والإنساني ما بين المملكة والعالم.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بفعاليات مهرجان ربيع الثقافة هذا العام عبر زيارة موقعه الإلكتروني www.springofculture.orgولمواكبة أحدث الأخبار حول المهرجان يمكن متابعة الحساب الرسمي (@springofculture) على إنستغرام، تويتر، فيسبوك ويوتيوب.