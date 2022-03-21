محمد بن مسعود - الدمام - افتتح الأمين العام المساعد للتخطيط وتنمية الموارد الخيرية للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الأستاذ يوسف عبدالله اليعقوب، المعرض السنوي للأسر المنتجة الذي تنظمه المؤسسة بالتعاون مع مدينة التنين، حيث تستمر فعالياته لغاية 1 أبريل 2022.
وتشارك في المعرض حوالي 19 أسرة من الأسر المنتسبة للمؤسسة، وتعرض الأسر منتجاتها من الملابس والمشغولات اليدوية وهدايا شهر رمضان، إلى جانب المأكولات والبهارات والقهوة العربية والمنتجات محلية الصنع مثل العطور والبخور، حيث يقام هذا المعرض ليوفر احتياجات الأسر للاستعداد لشهر رمضان الكريم.
وتهتم المؤسسة الملكية لإقامة مثل هذا المعرض سنوياً لدعم الأسر المنتجة ولفتح آفاق الشراكة المجتمعية مع المجتمع المحلي، إلى جانب تطوير مهارات الأسر عبر مساندتها في تطوير منتجاتها وعرضها في السوق لتتمكن الأسر من الحصول على مدخول مالي يسهم في إعالتها.
ويقام المعرض السنوي للأسر المنتجة في مدينة التنين في الفترة من 17 مارس ولغاية 1 ابريل 2022، من الساعة 4 – 10 مساءً، ماعدا عطلة نهاية الأسبوعي فيكون من الساعة 4 – 12 بعد منتصف الليل.
وتدعوا المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الجمهور الكريم إلى زيارة المعرض ومشاهدة مشغولات ومنتجات الأسر المتناسبة مع احتياجات التحضير لشهر رمضان المبارك، والكثير من المنتجات الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الملكية للأعمال الإنسانية تفتتح المعرض السنوي للأسر المنتجة بمدينة التنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.