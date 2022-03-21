اخبار الخليج – الملكية للأعمال الإنسانية تفتتح المعرض السنوي للأسر المنتجة بمدينة التنين

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح الأمين العام المساعد للتخطيط وتنمية الموارد الخيرية للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الأستاذ يوسف عبدالله اليعقوب، المعرض السنوي للأسر المنتجة الذي تنظمه المؤسسة بالتعاون مع مدينة التنين، حيث تستمر فعالياته لغاية 1 أبريل 2022.

وتشارك في المعرض حوالي 19 أسرة من الأسر المنتسبة للمؤسسة، وتعرض الأسر منتجاتها من الملابس والمشغولات اليدوية وهدايا شهر رمضان، إلى جانب المأكولات والبهارات والقهوة العربية والمنتجات محلية الصنع مثل العطور والبخور، حيث يقام هذا المعرض ليوفر احتياجات الأسر للاستعداد لشهر رمضان الكريم.

وتهتم المؤسسة الملكية لإقامة مثل هذا المعرض سنوياً لدعم الأسر المنتجة ولفتح آفاق الشراكة المجتمعية مع المجتمع المحلي، إلى جانب تطوير مهارات الأسر عبر مساندتها في تطوير منتجاتها وعرضها في السوق لتتمكن الأسر من الحصول على مدخول مالي يسهم في إعالتها.

ويقام المعرض السنوي للأسر المنتجة في مدينة التنين في الفترة من 17 مارس ولغاية 1 ابريل 2022، من الساعة 4 – 10 مساءً، ماعدا عطلة نهاية الأسبوعي فيكون من الساعة 4 – 12 بعد منتصف الليل.

وتدعوا المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الجمهور الكريم إلى زيارة المعرض ومشاهدة مشغولات ومنتجات الأسر المتناسبة مع احتياجات التحضير لشهر رمضان المبارك، والكثير من المنتجات الأخرى.