المرور تُذّكر بمتطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي

محمد بن مسعود - الدمام - 08-18-1443 12:41 صدى تبوك – متابعة بينّت الإدارة العامة للمرور السعودي الاشتراطات والمتطلبات الضرورية واللازمة لإمكانية إصدار رخصة قيادة خصوصي من خلال اتباع عدة خطوات. أوضح المرور السعودي أنه يشترط للتقدم بطلب إصدار والحصول على طلب رخصة قيادة خصوصي توافر المتطلبات التالية:

– أتم سن الـ18.

– ألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها.

– السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.

– اجتياز اختبار القيادة.

– دفع الرسوم المقررة والمحددة.

– تسديد المخالفات إن وجدت.

– يتطلب وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.

جاء ذلك بعدما ورد تساؤل للمرور عبر تويتر يقول: «لدي سائق خاص جديد كيف يمكن إصدار رخصة قيادة له.. مع العلم أن لديه رخصة قيادة ساريه صادرة من الهند؟».



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