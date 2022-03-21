"الموارد البشرية": يجب إضافة قيمة الدخل من "حساب المواطن" خلال التسجيل بـ"الضمان المطور"

محمد بن مسعود - الدمام - 08-18-1443 12:28

صدى تبوك – متابعة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضرورة إضافة جميع أنواع الدخل بما فيها “حساب المواطن” خلال التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وبيّنت الوزارة، أنه يتطلب إدخال مقدار قيمة “حساب المواطن” من ضمن الدخل الخاص بالأسرة، موضحةً أن دعم “حساب المواطن” يُعتبر من الدخل غير المُكتسب.

ولفتت إلى أنه لا يصح التسجيل في النظام من غير الزوج؛ كون ذلك يُعتبر مُخالفة للنظام لعدم الإفصاح عن أفراد الأسرة بشكل كامل.