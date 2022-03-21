أمير مكة يدشّن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – مكة المكرمة

دشّن أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، بحضور وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة، ووزراء من أكثر من 20 دولة، أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، تحت شعار “التحول نحو الابتكار”.

ويُسلط مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، الضوء على ما وصل إليه التحول الرقمي في الوزارة ضمن جهودها لتحقيق رؤية 2030.

وتُشارك في المؤتمر والمعرض 150 جهة حكومية وخاصة، وتسعى وزارة الحج والعمرة، من خلال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذي أطلقته اليوم ويستمر حتى 23 مارس؛ لتسليط الضوء على المشاريع المستقبلية المتعلقة بالحج والعمرة؛ للخروج بتوصيات تخدم قطاع الحج والعمرة في التحول نحو الابتكار، التي تتماشى مع مستهدفات الرؤية السعودية 2030.

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ويهدف المؤتمر والمعرض إلى إيجاد تجربة مميزة لضيوف الرحمن بحلول إبداعية، ويصل مجموع الجوائز إلى 150 ألف ريال، حيث يتأهل الخمسة الأوائل للمرحلة الثانية لتحويل أفكارهم إلى مشاريع.

وتتضمن مسارات تحدّي الحج والعمرة “إدارة الحشود، إدارة النفايات، الإسكان، الإعاشة، الصحة والنقل”.

وقال الربيعة، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة: خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، أوليا اهتمامهما وعنايتهما بخدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف: أحد أعمدة برنامج الرؤية “برنامج ضيوف الرحمن”، ويهدف إلى إثراء تجربة زائري مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.