ضمن جولته التفقدية في المنطقة: سمو أمير منطقة الجوف يفتتح مبنى الإمداد ومركز الكلى بصحة المنطقة بقيمة 6.5 ملايين ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الجوف

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مبنى إدارة الإمداد والشؤون الهندسية بصحة الجوف ومبنى مركز الخريف للغسيل الكلوي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بعد تأهيله وتطويره بقيمة بلغت حوالي 6.5 ملايين ريال، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي، وذلك ضمن جولات سموه التفقدية على محافظات ومدن ومراكز المنطقة لتدشين المشروعات وتلبية الاحتياجات ومتابعة وتطوير الأداء.

وبعد أن أزاح سموه ستار الافتتاح استمع من مدير عام صحة المنطقة لشرح عن المشاريع، ثم تجوّل سموه بداخلها كما التقى مرضى الغسيل الكلوي مطمئناً على صحتهم والخدمات المقدمة لهم.

وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف على ما توليه الدولة وولاة الأمر – حفظهم الله – من اهتمام بصحة المواطنين ووضعها على قمة الأولويات بالمملكة، ما يتطلب بذل أقصى الجهود للمحافظة على تميز الخدمات الصحية بالمنطقة والتطوير والتوسع وفق خطط وبرامج وزارة الصحة.

من جانبه أوضح الرويلي أن مشروع تطوير وتأهيل مبنى إدارة الإمداد والشؤون الهندسية بصحة الجوف شمل تطوير بيئة العمل بالمبنى الإداري للتموين الطبي لرفع إنتاجية وكفاءة العاملين مع توفير المساحات الإدارية بمبنى المديرية العامة للشؤون الصحية بعد اعتماد هوية المكاتب المفتوحة مما أسهم في استيعاب عدد أكبر من الموظفين تحقيقاً لرؤية الوزارة الجديدة، وبلغت تكلفة المشروع 2.991.443 ريالاً.

وأضاف أن مشروع تطوير وتأهيل مركز الخريف للغسيل الكلوي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز تم وفق هوية الوزارة الجديدة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وتوفير أفضل سبل الراحة والرعاية الطبية، كما تم تركيب وتشغيل محطة معالجة جديدة و كراسي غسيل كلوي جديدة لرفع سعة المركز إلى 39 كرسياً وبلغت قيمة المشروع 3.463.951 ريالاً.