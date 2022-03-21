شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار «بيئتنا مسؤوليتنا» .. حملة لتشجير مراكز الإيواء بالشيمسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تشجير وتوزيع شتلات وحملة لنظافة شاطيء ثول

اوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ ان هناك حملة تشجير وتوزيع شتلات بالتعاون مع قيادة قوات الأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة بحضور قائد القوه الخاصه للامن البيئي بمنطقة مكة المكرمة العقيد طالع بن سليمان الشهري .

وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار " بيئتنا مسؤليتنا " ،وستنطلق اليوم حملة لتشجير مراكز الإيواء بالشيمسي بالتعاون مع وزارة الداخلية والمالية .

كما يطلق مكتب وزارة البيئة بمحافظة جدة مبادرة تشجير اخرى مع جمعية مراكز الاحياء بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في مركز حي المحمدية يوم الثلاثاء .

وفعالية تشجير في دار نورة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، وكلية التقنية الرقمية للبنات بمشاركة عدة جهات تطوعية،كما ان هناك حملة نظافة شاطيء ثول يوم الخميس بالتعاون مع جامعة جدة قسم علوم الأحياء.

ياتي ذلك في إطار حماية البيئة والموارد الطبيعية ، وبرامج جودة الحياة و تزامناً مع فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة .