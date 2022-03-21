أمانة جدة تواصل حملتها لمكافحة مظاهر التشوه البصري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – جدة صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية الصفا الفرعية أكثر من 34 طناً من الخضروات والفواكه, ورفع 153 طناً من المخلفات, وذلك ضمن جهودها في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري, والتي تشمل تكثيف أعمال مكافحة “البيع العشوائي” ومتابعة كافة المخالفات البلدية بالنطاق. وأوضحت أمانة جدة أن حملات البلدية خلال الأسبوع الماضي, شملت زيارة 360 من المحال, حيث جرى إغلاق 43 منشأة مخالفة وإشعار 210 مواقع، كما رصدت الفرق الرقابية نحو 23 موقعاً مخالفاً لشروط البناء.

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