"الصحة": 9 أسباب لتسوس الأسنان و3 إرشادات لتخفيف آثارها

محمد بن مسعود - الدمام - 08-18-1443 11:35
صدى تبوك – متابعة
أوضحت وزارة الصحة أن هناك 9 أنواع من الأطعمة والمشروبات تسبب تسوس الأسنان، تشمل، المشروبات الغازية والحلويات والكيك والشوكولاتة والبسكويت، وعصير الفاكهة، والفواكه المجففة.
وأبانت الوزارة في منشور توعوي، أن السكر الأبيض والمعجنات وحبوب الإفطار السكرية والمربى والعسل وصلصات الطعام المحلاة مثل الكاتشب، أحد أسباب تسوس الأسنان.
وأوصت بعدة إرشادات للتخفيف من آثارها السلبية، عن طريق شرب العصائر أثناء تناول الوجبات، وليس بشكل دائم خلال اليوم، مع إمكانية شرب العصير بـ”المصاص”، على ألا تتجاوز الكمية اليومية 150 ملل (كوبا صغيرا).
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