محمد بن مسعود - الدمام - احذر .. ظهور هذه العلامات على الوجه تنبئ بقرب سكتة دماغية

تعتبر السكتة الدماغية هي السبب الخامس للوفاة في الولايات المتحدة وسبب رئيسي للإعاقة.

ففي عام 2018، كانت حالة واحدة من بين كل 6 وفيات ناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب السكتة الدماغية وشخص في الولايات المتحدة يعاني من سكتة دماغية كل 40 ثانية.

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وتحدث السكتة الدماغية عندما يتم حظر الأوعية الدموية التي تنقل الأكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ بسبب جلطة أو انفجارات.

وفي المقابل، لا يستطيع جزء من الدماغ الحصول على الدم والأكسجين الذي يحتاجه، مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الأنواع الثلاثة الرئيسية للسكتة الدماغية هي النوبة الإقفارية والنزفية والنوبة الإقفارية العابرة.

وتبين أن السكتة الدماغية النزفية تحدث عندما يتسرب الدم من أحد الشرايين في الدماغ أو يتمزق، مما يؤدي إلى الضغط على خلايا الدماغ وإتلافها بينما يتم منع تدفق الدم إلى الدماغ أثناء TIA لفترة قصيرة فقط، وفق صحيفة “فوكس نيوز”.

وتشمل أعراض السكتة الدماغية “F.A.S.T.” علامات التحذير: تدلى الوجه وضعف الذراع وصعوبة الكلام، بالإضافة إلى ذلك يجب على الأشخاص الانتباه إلى التنميل المفاجئ والارتباك وصعوبة الرؤية وصعوبة المشي والصداع الشديد.

وبحسب دراسة أجريت عام 2020، تحدث حوالي 10-15٪ من السكتات الدماغية لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، على الرغم من أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يزداد مع تقدم العمر.

كما أن العادات غير الصحية مثل التدخين، وشرب الكثير من الكحول، وعدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، والسكري، أو السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.