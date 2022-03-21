اخبار الخليج – طالب بحريني يُصنّف ضمن المواهب الاستثنائية في العالم العربي

محمد بن مسعود - الدمام - حاز الطالب البحريني بالمرحلة الثانوية حسين عبدالرضا علي تصنيف «موهبة استثنائية» من مبادرة «الموهوبون العرب» في نسختها الأولى لعام 2021، ضمن مؤشر القياس ومعيار الاختبار العلمي لتقييم مواهب الطلبة المشاركين من 12 دولة عربية.

وحصد الطالب بمدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين نتائج متقدمة وإشادة واسعة من قبل المبادرة المنظمة بالاشتراك بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة «الألكسو».

وأشار حسين إلى دور أنشطة المدرسة ووزارة التربية والتعليم في اكتشاف موهبته منذ المرحلة الابتدائية، حيث يتميز إلى جانب تفوقه الدراسي بنبوغه وقدراته المتفرّدة في المجال التكنولوجي، ونتائجه الاستثنائية في الاختبار الدولي للرياضيات والعلوم، إلى جانب تمتعه بروح القيادة والعمل الجماعي من خلال دوره كعضو في المجلس الطلابي، وتقديمه الدعم لزملائه في استخدام المنصات الرقمية كالبوابة التعليمية.

وقال حسين إنه سيشارك إلى جانب الموهوبين الحاصلين على هذا التصنيف الذي يعد الأعلى ضمن مقاييس التقييم في حزمة من البرامج التي تقدمها مؤسسة «موهبة» للطلبة من هذه الفئة، لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، متضمنةً برنامج التميز للالتحاق بالجامعات المرموقة، وبرنامج «موهبة» الإثرائي العالمي والأكاديمي.

والجدير بالذكر أن 34 طالباً وطالبة من مملكة البحرين قد كرمتهم الوزارة مؤخراً، بعد حصولهم على تصنيفات متقدمة في هذه المبادرة، حيث حصل 11 طالباً وطالبة على تصنيف «موهوب استثنائي»، و10 على تصنيف «موهوب»، و13 على تصنيف «واعد بالموهبة».