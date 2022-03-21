اخبار الخليج – هيئة علوم الفضاء تقدم محاضرة بعنوان « تشغيل وتتبع الأقمار الصناعية»

محمد بن مسعود - الدمام - تحقيقا لأحد اهم الأهداف الاستراتيجية للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لتشجيع الشباب البحريني للانخراط في مجال علوم المستقبل وعلى رأسها علوم الفضاء، وبالتعاون مع مركز رعاية الطلبة الموهوبين التابع لوزارة التربية والتعليم، اتاحت الهيئة الفرصة للشباب لحضور سلسلة من المحاضرات الأسبوعية يقدمها عدد من مهندسي فريق البحرين للفضاء تضمنت مواضيع حول علوم الفضاء والأقمار الصناعية. وضمن سلسلة المحاضرات هذه قدم مهندس الفضاء علي عدنان آل محمود محاضرة بعنوان «تشغيل وتتبع الأقمار الصناعية» هدفت الى مشاركة طلبة من جميع الفئات العمرية للاطلاع على كيفية تتبع الأقمار الصناعية بعد الاطلاق وكيفية التواصل معها من المحطات الأرضية.

جاءت المحاضرة مكملة للمحاضرة السابقة لها في السلسلة، وشملت محاور عديدة أهمها المدارات التي تطلق إليها الأقمار الصناعية وأنواعها وارتفاعاتها وأهمية كل منها، وتطرقت المحاضرة عن أنواع المدارات وخصائص كل منها وأنواع الأقمار الصناعية في كل مدار. وكذلك شملت المحاضرة العناصر التي تتكون منها عملية الاتصال بين القمر الصناعي والمحطة الأرضية، إلى جانب شرح مبسط عن العوامل التي تؤثر على جودة واستمرارية الاتصال بالأقمار الصناعية وبالأخص الأقمار الصناعية المكعبة.

حول محاضرته صرح المهندس علي آل محمود:» أتوجه بجزيل الشكر لإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لإتاحة هذه الفرصة للشباب البحريني المتميز لحضور سلسة من المحاضرات التي سلطت الضوء على علوم الفضاء كونه من أهم علوم المستقبل وأكثرها نموا. المحاضرات شملت مواضيع عدة عن علوم الفضاء وبالأخص الأقمار الصناعية.» وأضاف آل محمود:» حلم الشباب البحريني في الانخراط في مجال علوم الفضاء كان صعب المنال، ولكن بفضل رؤية القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها ودعمها المستمر لجهود الهيئة الوطنية علوم الفضاء تحقق هذا الحلم، فاليوم نشهد مشاركة واسعة واهتمام متزايد من الشباب البحريني في مجال علوم الفضاء، وهذا الاقبال أمر بالغ الأهمية لإستدامة هذا القطاع محليا اذ تشكل علوم الفضاء جزء كبير من الوظائف المستقبلية.»

الجدير بالذكر ان الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ومنذ تأسيسها في عام 2014 نفذت عشرات المحاضرات التوعوية والتثقيفية لمختلف قطاعات المجتمع البحريني وفق خطط مرسومة بعناية لتحقيق هدف نشر الوعي وتحفيز الشباب والناشئة لإيلاء مزيد من الاهتمام بالعلوم الأساسية وعلوم المستقبل وخصوصا علوم الفضاء، وقد شارك في هذه المحاضرات المئات من المهتمين والمتطلعين للاستزادة المعرفية عن الفضاء وعلومه وتقنياته.