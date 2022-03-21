الأرصاد: سحب رعدية ورياح تحد من مدى الرؤية في عدة مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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