القبض على 4 أشخاص سرقوا كيابل نحاسية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن شرطة محافظة أبو عريش قبضت على (4) مقيمين، اثنان من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية النيبالية، ومقيم من الجنسية اليمنية، سرقوا كيابل نحاسية من إحدى الشركات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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