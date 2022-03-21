اخبار الخليج – ذوو العزيمة يبدعون أعمالاً فنية من إعادة التدوير

محمد بن مسعود - الدمام - أظهر طلبة من ذوي العزيمة إبداعاً في صناعة الأعمال الفنية من إعادة التدوير، ضمن فعاليات التوعية البيئية بمدرسة عالي الابتدائية للبنين، بعد أن قاموا بجمع العبوات البلاستيكية وغيرها من المواد المستهلكة بالمدرسة، والاستفادة منها، تعزيزاً لعملية الدمج في التعليم والأنشطة الطلابية بالمدارس الحكومية، والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، تحقيقاً لمبدأ التعليم للجميع.

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