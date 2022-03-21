ارتفاع الذهب مع تصاعد الأزمة الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بالإقبال على الملاذ الآمن في الوقت الذي لم تظهر فيه أي علامات على تراجع الأزمة الأوكرانية على الرغم من أن خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لتطبيق إجراءات جريئة لمكافحة التضخم أدت إلى الحد من مكاسب الذهب.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1925.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03.16 بتوقيت غرينتش.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1925.80 دولار.
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وارتفع البلاديوم 2.8 في المئة إلى 2561.25 دولارا للأوقية.
وكان البلاديوم قد ارتفع إلى مستوى قياسي، مسجلا 3440.76 دولار في السابع من مارس مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للبلاديوم.
وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 25.04 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 في المئة إلى 1029.65 دولار.
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