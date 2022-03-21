ألمانيا تسجل 92314 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 18 مليونا و772331 بعد تسجيل 92314 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 126929 بعد تسجيل 13 وفاة جديدة.