المركز الوطني للأرصاد : أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على محافظات العرين وبيشة وتثليث وطريب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ١٠ مساءً.