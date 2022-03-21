تعليم القصيم: 200 ألف طالب وطالبة ينتظمون بالفصل الدراسي الثالث

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – القصيم
انتظم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم من جميع المراحل الدراسية، أمس، وبعودة حضورية كاملة مع بداية انطلاقة الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443هـ، وإلغاء نظام المجموعات والتباعد بين الطلبة، وسط أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط بعودة الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية والأنشطة غير الصفية والمقصف المدرسي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة و”وقاية”.
وشهد اليوم الأول للفصل الدراسي الثالث في جميع المدارس حضوراً لافتاً من الطلاب والطالبات بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، مما يعكس مستوى الجدية والانضباط لديهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية.
وتابعت الإدارة العامة والقيادات التعليمية والإشرافية سير العملية التعليمية للوقوف على واقع المجتمع التعليمي في يومه الأول، والاطمئنان على اكتمال استعدادات المدارس للعودة الحضورية الكاملة، وضمان وصولها إلى أعلى درجات الجاهزية لاستقبال الطلبة وانتظام الدراسة.
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يأتي ذلك وسط استعدادات مكثّفة عكفت عليها الإدارة العامة خلال الفترة الماضية، وبمتابعة مباشرة من المدير العام لتعليم القصيم محمد بن سليمان الفريح؛ لتحقيق انطلاقة مثلى للفصل الدراسي الثالث بما يكفل سير العملية التعليمية بيسر وسهولة في 1700 مدرسة، وفق أدوار متكاملة من جميع الإدارات ومكاتب التعليم؛ سعياً لتهيئة بيئة تعليمية تفاعلية جاذبة صحية وآمنة وداعمة؛ لتمكن الطلاب والطالبات من إكمال تعليمهم في جو من الراحة والاطمئنان النفسي.
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