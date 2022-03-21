محمد بن مسعود - الدمام - “يحدث في سن الـ 45 “.. سبب “غير متوقع” للإصابة بالجلطة الدماغية

كشف الدكتور ألكسندر يفدوكيموف، أخصائي طب الأعصاب، أن اعتلال الظهر “الداء العظمي الغضروفي” يزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة تزيد عن 30 ٪.

وأوضح – وفقا لوكالة URA.RU – أن اعتلال الظهر ومشكلات في الهيكل العظمي والنسيج الضام تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة تزيد عن 30 بالمئة.

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وأضاف: “نادرا ما يتم حاليا استخدام مصطلح الداء العظمي الغضروفي في تشخيص المرض ويستخدم بدلا منه مصطلح اعتلال الظهر ولكن مع ذلك فإن مشكلات العمود الفقري العنقي المزمنة تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية”.

وتابع: “قد يكون الإجهاد مسببا لاعتلال الظهر، لأنه يحدث من خلال تقلص العضلات، وهناك تشنج عضلي قوي، ويعاني تدفق الدم من ذلك كثيرا. ما يخلق أسبابا لظهور مشكلات حادة في الدورة الدموية الدماغية.

ووجه يفدوكيموف نصائح بعدم التاخر في علاج اعتلال الظهر لأنه بعد سن 45 يزداد خطر إصابة الشخص بالجلطة الدماغية.