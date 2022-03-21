الصين تسجل 2027 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين أن البر الرئيسي سجل 2027 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 132226 .

وقالت اللجنة إن 1947 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات ثابتا عند 4638