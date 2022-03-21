شكرا لقرائتكم خبر عن العيادات الطبية في مخيم وعلان بحجة تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 786 مستفيدًا خلال شهر فبراير 2022م.

واستقبلت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 76 مريضًا، وعيادة الطوارئ 160 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 92 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 43 حالة، كما تم صرف الأدوية لـ 393 مستفيدًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 19 فردًا، وقسم التوعية والتثقيف 24 مستفيدًا.

وراجع قسم الخدمات التمريضية في الخدمات المرافقة 145 مريضًا، كما تم تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.