“سكني” يؤكد على ضرورة الالتزام بهذه الأمور بعد توقيع عقد الدعم السكني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يجب الالتزام بعدة أمور بعد توقيع عقد الدعم السكني، منها مباشرة البدء بالبناء بعد التوقيع.

وأضاف البرنامج أنه يجب كذلك الالتزام باكتمال البناء في المهلة المُحددة، وسداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم، مشدداً على ضرورة الحرص على تحديث مراحل البناء حتى إصدار شهادة إتمام البناء، وتسليمه لصندوق التنمية العقارية.

توضيح برنامج سكني جاء رداً على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن مدى إلزامه بالانتهاء من مراحل البناء في المهلة المُحددة من عدمه.