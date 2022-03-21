مخاطر تصل للوفاة.. “الغذاء والدواء” تحذر من سوء تناول منتجات المساحيق الغذائية الجافة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من إساءة تناول منتجات المساحيق الغذائية الجافة؛ كون ذلك قد يتسبب في التعرض للعديد من المشاكل الصحية والتي قد تصل إلى الاختناق ثم الوفاة.

وأوضحت الهيئة، أن المساحيق الغذائية الجافة هي الأغذية التي تكون بصورة جافة على هيئة مسحوق مثل الحليب الخام ومكملات البروتينات والعصائر سريعة التحضير.

وبيّنت أن هذه الأغذية تحتوي على تراكيز عالية من المكونات مثل البروتين والمحليات الصناعية والفيتامينات والمعادن، وكذلك المغذيات والمواد الفعالة حسب طبيعة المنتج وآلية تحضيره.

ونوهت إلى أنه يتم تناول تلك المنتجات عن طريق اتباع إرشادات وطريقة التحضير المدونة على البطاقة الغذائية لكل منتج غذائي مع مراعاة التحذيرات في حال وجودها على المنتج.