شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات أسبوع البيئة في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت مساء أمس فعاليات أسبوع البيئة التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، وتستمر على مدى خمسة أيام بمجمع بارك مول التجاري.

وتهدف الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر الثقافة البيئية، وترسيخ أهداف جودة الحياة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمحافظة على البيئة تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا".

وسلط معرض فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوء على أهم عوامل المحافظة على البيئة، والتعريف بالنباتات المحلية في المملكة, منها: "الكتم، والورد البري (العبال)، والشث، والضرم، والصبَّار، واللوز"، بالإضافة إلى التعريف بأهمية المحافظة على النمر العربي والمها، والإسهام في رفع مستوى الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع بالمنطقة، وقطاعاته العامة والخاصة، ونشر ثقافة المعرفة بأهم قضايا البيئة في المجتمع المحلي وتحفيز الالتزام البيئي، وتصحيح السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة.