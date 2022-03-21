تونس.. صلح جزائي بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات قال التلفزيون الرسمي التونسي ان مجلس الوزراء صادق على ثلاثة مراسيم في ساعة متأخرة من مساء الاحد من بينها مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال اعمال متورطين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية.

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