ثلاثة قتلى جراء عواصف شديدة تضرب نيوزيلندا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أ ف ب

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في غرق قارب صيد في نيوزيلندا جراء عواصف شديدة تضرب البلاد وتتسبب خصوصا بفيضانات في أوكلاند، أكبر مدن البلاد، على ما أعلن مسؤولون الاثنين.

وقالت الشرطة إن ثلاث جثث انتُشلت وفُقِد أثر شخصين بعد غرق قاربهم مساء الأحد خلال العاصفة قبالة منطقة نورثلاند في شمال الأرخبيل النيوزيلندي. ونُقل خمسة ناجين إلى المستشفى.

وأوضحت مصلحة الأرصاد الجوية أن العاصفة تحركت بعد ذلك جنوبا، ووصلت صباح الاثنين إلى أوكلاند حيث تساقط 76.8 ملم من الأمطار في ساعة واحدة، وهو ثاني معدل قياسي لهطول الأمطار في المدينة خلال مدة زمنية كهذه.

وقُطعت طرق سريعة بسبب الفيضانات، وأغلقت المدارس وتوقفت خطوط العبارات بسبب غزارة الأمطار.

واتجهت ست عواصف رعدية جنوبا ويُتوقع أن تصل إلى مدينة هاميلتون بعد ظهر الاثنين.

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وحضت خدمات الأرصاد الجوية السكان على الاحتماء داخل منازلهم، قائلة “نتوقع أن تُصاحب هذه العواصف الرعدية أمطار غزيرة ورياح مدمرة”.