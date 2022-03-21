مهرجان التنكر يستقبل أكثر من 200 ألف زائر في يومين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قالت الهيئة العامة للترفيه، إن مهرجان التنكر الذي أقيم خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين بمنطقتي بوليفارد رياض سيتي وونتروندرلاند ضمن فعاليات موسم الرياض، استقبل أكثر من 200 ألف زائر.
وشهد مهرجان التنكر حضوراً كبيراً من الزوار الذين تقمصوا بأزيائهم شخصيات تعود لحقبتي السبعينيات والثمانينيات، كما نظمت خلاله حفلات غنائية أحياها مختلف الفنانين العالميين.
وتوجت هيئة الترفيه الفائزين في الحفلة التنكرية التي كانت الأكبر من نوعها على مستوى المملكة، بالجوائز التي أعلنت عنها، والتي شملت سيارتين و40 جائزة أخرى.
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