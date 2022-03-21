أسعار النفط ترتفع مع صمود القوات الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ارتفعت أسعار النفط دولارين اليوم الاثنين مع صمود القوات الأوكرانية في الوقت الذي قال فيه منتجون رئيسيون للنفط إنهم يواجهون صعوبة في إنتاج حصصهم المقررة بموجب اتفاقية خاصة بالإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.96 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 109.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش لتزيد من ارتفاعها 1.2 بالمئة يوم الجمعة الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.09 دولار أو 2 بالمئة إلى 106.79 دولار لتواصل ارتفاعها 1.7 بالمئة يوم الجمعة الماضي.
وارتفعت الأسعار بعد أن قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين إنه لا توجد فرصة لاستسلام القوات في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بشرق البلاد.
وعاد التركيز على ما إذا كان سيكون بوسع السوق تعويض الانتاج الروسي من النفط والذي تضرر من العقوبات مع عدم وجود أي علامة تذكر على تراجع الصراع.
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وقال محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة “لا تزال السوق قلقة بشأن اضطرابات الإمدادات حيث تشير البيانات إلى أنها تؤثر بالفعل”.
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