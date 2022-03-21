فيديو| عدة انفجارات تهز غرب العاصمة الأوكرانية

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن عدة مبان سكنية في حي بوديلسكيي التاريخي في غرب كييف قد تضررت واندلعت بها النيران.
وتابع أن مركزا للتسوق كان من بين الأماكن التي تعرضت أيضا للاستهداف.
وأضاف أنه تأكد مقتل شخص واحد على الأقل حتى الآن، ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق.
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