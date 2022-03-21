الرئيس السويسري: مستعدون لوساطة واستضافة محادثات بين أوكرانيا وروسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكد الرئيس السويسري إيجناسيو كاسيس، أن بلاده مستعدة للعب دور الوسيط في تسوية النزاع في أوكرانيا واستضافة المفاوضات بين موسكو وكييف.
ونقلت الإذاعة العامة السويسرية عن كاسيس قوله – أمام تظاهرة في برن، نُظمت تحت شعار “التضامن مع أوكرانيا.. أوقفوا الحرب” – “سويسرا مستعدة للعب دور الوسيط وراء الكواليس أو استضافة المفاوضات، فإن بلادنا تجمع بين الحياد والتقاليد الإنسانية”.. داعيا إلى فتح ممرات إنسانية على الفور.
يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان قد أكد في وقت سابق أن سويسرا تقدمت بمبادرة أداء دور الوسيط في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ترفض التوسط من قبل أي دولة انضمت إلى العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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