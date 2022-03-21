“الأمن العام” يدعو لسرعة ترخيص الأسلحة قبل هذا الموعد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
دعا الأمن العام، إلى المبادرة بترخيص الأسلحة قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية والمُحددة من وزارة الداخلية بتاريخ 16 شوال المقبل.
وأوضح الأمن العام، أن شرط المناطق تستقبل طلبات التسجيل لترخيص الأسلحة والذخائر من خلال عدة مراحل تبدأ بحجز موعد عن طريق منصة “أبشر” لمراجعة أقرب إدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات.
وبيّن أن المراحل تتضمن إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة “أبشر” لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية، وكذلك إحضار الأسلحة المراد تصريحها دون الذخيرة.
ونوه إلى أنه في حال الرغبة بنقل الأسلحة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص دون المساءلة يجب إحضار نسخة من موعد الترخيص في منصة “أبشر” مشتملاً على موقع إدارة الأسلحة في المنطقة وتاريخ الموعد.
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