محمد بن مسعود - الدمام - وأضاف «الدخيني»، في تصريحات لبرنامج «في العلن» عبر قناة «السعودية»، أن هيئة الإحصاء من جانبها كان عليها أن تواكب هذا التقدم، وبالتالي تم توفير آلية العد الذاتي، والتي تمكن من الوصول إلى كل أسرة ومنشأة وتوفير بياناتها بشكل دقيق.
وتابع: «تقنية العد الذاتي متاحة للمواطن أو المقيم الذي يرغب في تعبئة بياناته دون انتظار زائر من الهيئة، ولكن إذا واجهته أي مشكلة سواء تقنية، أو في طريقة التعبئة أو تردد في تعبئة الاستبانة، تغطيها الهيئة بنحو 40 ألف باحث يغطون جميع مناطق المملكة، وتكون أيضًا إلكترونية يتم تسجيلها بقواعد البيانات بشكل آني».
كانت هذه تفاصيل خبر الدخيني يكشف تفاصيل تقنية “العد الذاتي” الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.