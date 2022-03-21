الدخيني يكشف تفاصيل تقنية “العد الذاتي” الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - وأضاف «الدخيني»، في تصريحات لبرنامج «في العلن» عبر قناة «السعودية»، أن هيئة الإحصاء من جانبها كان عليها أن تواكب هذا التقدم، وبالتالي تم توفير آلية العد الذاتي، والتي تمكن من الوصول إلى كل أسرة ومنشأة وتوفير بياناتها بشكل دقيق.

وتابع: «تقنية العد الذاتي متاحة للمواطن أو المقيم الذي يرغب في تعبئة بياناته دون انتظار زائر من الهيئة، ولكن إذا واجهته أي مشكلة سواء تقنية، أو في طريقة التعبئة أو تردد في تعبئة الاستبانة، تغطيها الهيئة بنحو 40 ألف باحث يغطون جميع مناطق المملكة، وتكون أيضًا إلكترونية يتم تسجيلها بقواعد البيانات بشكل آني».