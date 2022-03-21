محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل
حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات في منطقتي حائل والحدود الشمالية لتأثرها بهطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية.
وأوضح أمن الطرق، أن مدن الحائط والسليمي والشملي والغزالة بمنطقة حائل ستشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ما يحد من مدى الرؤية، مبيناً أن تلك الحالة ستشهدها أيضاً محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية.
ودعا قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة أثناء القيادة حرصًا على سلامة الجميع في ظل تلك الأجواء المناخية.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من “أمن الطرق” لقائدي المركبات من التطورات المناخية بهذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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