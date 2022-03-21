قصف روسي يصيب منازل ومركزا تجاريا في كييف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز

قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن قصفا أصاب منازل وحيا تجاريا في منطقة بوديل بالمدينة في وقت متأخر من يوم الأحد.

وأضاف كليتشكو في قناته على تيلغرام “عدة انفجارات في حي بوديل في العاصمة”.

ومضى يقول “طبقا للمعلومات التي وصلتنا في هذه اللحظة تعرضت عدة منازل ومركز تجاري للقصف. فرق الإنقاذ والمسعفون والشرطة في الموقع”.