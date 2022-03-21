محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز
قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن قصفا أصاب منازل وحيا تجاريا في منطقة بوديل بالمدينة في وقت متأخر من يوم الأحد.
وأضاف كليتشكو في قناته على تيلغرام “عدة انفجارات في حي بوديل في العاصمة”.
ومضى يقول “طبقا للمعلومات التي وصلتنا في هذه اللحظة تعرضت عدة منازل ومركز تجاري للقصف. فرق الإنقاذ والمسعفون والشرطة في الموقع”.
كانت هذه تفاصيل خبر قصف روسي يصيب منازل ومركزا تجاريا في كييف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.