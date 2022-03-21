منع استخدام القمح المحلي والدقيق كمدخل علفي

محمد بن مسعود - الدمام - توعدت وزارة البيئة والمياه والزراعة كافة مصانع الأعلاف المخالفة، ممن تلجأ لشراء القمح من المزارعين المحليين لاستخدامه كمدخل علفي في صناعة الأعلاف لتغذية المواشي، وهو ما يتعارض مع مستهدفات الوزارة لتأمين الاحتياج من هذه السلعة الرئيسية لتحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي، ولما ذلك من تأثير سلبي ومباشر على الأمن الغذائي في المملكة.
وشددت الوزارة التأكيد على أصحاب مصانع الأعلاف والشركات الزراعية بعدم استخدام القمح المحلي والدقيق كمدخل علفي، وأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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