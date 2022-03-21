«عكاظ» ترصد.. منحة أسهم أرامكو ترفع توزيعات الأرباح بنسبة 10 %

محمد بن مسعود - الدمام - أوصى مجلس إدارة شركة أرامكو الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة من 60 مليار ريال إلى 75 مليار ريال، عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة (بزيادة رأس المال بنسبة 25%)، وذلك بمنح سهم واحد لكل 10 أسهم يملكها المساهمون، ليبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة 220 مليار سهم بدلا من 200 مليار سهم (بزيادة نسبتها 10%).

ووفقا لرصد «عكاظ»، فإن زيادة عدد الأسهم ينعكس عنها ارتفاع توزيعات الأرباح لملاك الأسهم بنسبة 10%، في ظل ارتفاع عدد الأسهم التي يمتلكها المساهمون، خصوصا أن أرامكو تعهدت بتوزيع أرباح قيمتها 1.4 ريال لكل سهم سنويا (0.3518 ريال لكل ربع سنوي)، وذلك لمدة 5 سنوات بدءا من تاريخ الاكتتاب، وهو ما يعني زيادة توزيعات الأرباح 10% لزيادة عدد أسهم الملاك بالنسبة ذاتها.

وأعلنت أرامكو أن الهدف من منح أسهم المنحة هو تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى للمدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

وقالت الشركة، إن أحقية أسهم المنحة ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى «مركز الإيداع» في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وأشارت إلى أنه في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وأعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2021، بمنح كل سهم 0.3518 ريال، وحددت تاريخ الاستحقاق في 22 مارس، فيما سيتم التوزيع بتاريخ 31 مارس.

أرامكو.. الشركة الأكثر ربحاسجلت أرباح شركة أرامكو التي أعلنت أمس (الأحد) مستوى قياسيا كأعلى شركة تسجل أرباحا على مستوى العالم، إذ بلغ صافي ربح شركة أرامكو نحو 110 مليارات ريال، فيما بلغت أرباح شركة «أبل» نحو 94.7 مليار ريال، بزيادة أرباح أرامكو بنسبة 16% عن شركة أبل، وتبلغ القيمة السوقية لشركة «أبل» نحو 2.68 تريليون دولار، فيما تبلغ القيمة السوقية لشركة أرامكو بنهاية تداولاتها أمس نحو 2.3 تريليون ريال.

الأرباح تقفز

124 % خلال عامأظهر رصد لـ«عكاظ» أن أرباح شركة «أرامكو» قفزت بنسبة 124% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 الذي شهد انخفاض أسعار النفط لمستويات قياسية، والتي شهدت بداية الانتشار الفعلي لفايروس كورونا، إذ بلغت أرباح الشركة في عام 2020 نحو 49 مليار دولار، فيما بلغت أرباح الشركة في 2021 نحو 110 مليارات دولار.