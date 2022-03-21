عاجل | المملكة تتصدر 30 دولة في مبيدات آفات الصحة

186 مبيدًا مسجلًا
وبلغت مبيدات آفات الصحة العامة المسجلة 203 مبيدات، منها 186 مبيدًا مسجلًا، و17 منتهي التسجيل، وتتمثل أبرز المبيدات المنتهية في: تاب 60، وسايفلولود بي بي يو إل في، وسولفاك أي دبليو 50، وريد السائل قاتل الناموس، ودايفلوكس فلوابل، وكي- اوثرين دي بي 0.05، وكي- اوثرين 25 إي سي، وسافروتين 20 إم سي، ودلتا فورس 25 إي سي، وفندونا 6 اس سي، ودراكر أر تي يو، ونمليكس، وكيل رات 0.005 بيت دفلو، وفينتوكس 500 اي سي، ودلتابيول فلو، وراتوس مكعبات شمعية.
مكافحة فعالة
وكشفت إحصائيات الصحة العامة المسجلة أن أعلى نسبة للمادة الفعالة تبلغ 48 %، وأقل نسبة 0.005 %، مشيرة إلى أن مجال المبيد يشمل حشري، وقوارض، وقواقع.
آفات مستهدفة
وتستهدف المبيدات افات يرقات البعوض، والذباب، والصراصير، والبراغيث، والبق، والنمل، والدبابير، والخنافس، وبق الفراش، والنمل الأبيض، ويرقات الذباب، وحوريات الصرصور الألماني، والعقارب، والعث، والقراد، والعناكب، والصرصور الأمريكي، والذباب المنزلي، والخنافس، وصراصير الليل ذوات المئة قدم، وأبو مقص، وأم أربع وأربعين، وذبابة الرمل، والسمك الفضي، وخنفساء السجاد.
استحواذ سعودي
استحوذت المملكة على أكثر الدول إنتاجًا بواقع 43 منتجًا، وإيطاليا 18، والصين 21، وفرنسا 14، وألمانيا 11، وأمريكا 15، والهند 17، وإسبانيا 9، وهولندا 2، إلى جانب دول الإنتاج الأخرى النمسا، تايلند، أستراليا، وعمان، والإمارات، والبرازيل، وتركيا، واليابان، وبريطانيا، والمكسيك، والدنمارك، وبولندا، وإندونيسيا، والمجر، وكوريا، والأردن، ومصر، واليونان، وهنجاريا، وكولومبيا، وبلجيكا.
منتجات محلية ودولية
43 السعودية
18 إيطاليا
21 الصين
14 فرنسا
11 ألمانيا
15 أمريكا
17 الهند
9 إسبانيا
2 هولندا
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