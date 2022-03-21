عاجل | تفعيل 355 شركة ومؤسسة عمرة

أنهت وزارة الحج والعمرة، ممثلة بإدارة شركات ومؤسسات العمرة، تفعيل أكثر من 355 شركة ومؤسسة عمرة بعد استكمالها متطلبات التفعيل على مدى اليومين الماضيين، وذلك لضمان خلق مرحلة إيجابية للقطاع وتعزيز مستوى الجودة.
مطالبات وشكاوى للعاملين بالقطاع
إعادة الخصم السعري الخاص بالسكن
إعادة النظر في ملف من تعرضوا للإيقاف
ضوابط التشغيل لم تعط خاصية القبول أو الرفض
النظام يعطي معلومات مغلوطة أضرت بالبعض
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